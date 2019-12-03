Гостайна, военная полиция: Над какими законопроектами работают у Зеленского

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над многими законопроектами, большинство рабочих групп возглавляют нардепы от фракции «Слуга народа». Об этом рассказал глава парламентского комитета Александр Завитневич в интервью «Интерфакс-Украина».

«В работе много законопроектов, как и у других комитетов. По этому поводу интересно было услышать от работников секретариата Верховной Рады, что раньше они никогда не работали в таком режиме, не было такого большого количества законопроектов. Вот, например, в нашем комитете одновременно работают 7-8 рабочих групп, и каждая ведет какой-то законопроект. Группу возглавляет народный депутат», – сказал Завитневич.

По его словам, рабочие группы по подготовке большинства законопроектов в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки возглавляют нардепы от фракции «Слуга народа»:

законопроект о военной полиции – Ирина Верещук;

законопроект о реформировании Службы безопасности Украины – Давид Арахамия;

подготовку изменений в законы Украины о противоминной деятельности – Игорь Герасименко;

подготовку изменений в закон Украины о национальной безопасности – Марьяна Безуглая;

подготовку изменений в закон Украины о государственной тайне – Федор Вениславскй.

Разработкой новых уставов Вооруженных сил Украины в профильном комитете парламента занимается Михаил Забродский от фракции «Европейская солидарность».

«Работаем над президентским законопроектом о разведывательных органах Украины, уже два раза собиралась рабочая группа. Только что закончилось заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о социальной защите военнослужащих и членов их семей. Где-то недели две назад создали рабочую группу по вопросам кибербезопасности в секторе национальной обороны и безопасности. Еще у нас есть рабочая группа по территориальной обороне – тоже очень важная», – рассказал глава профильного комитета ВР.

«Среди членов комитета достаточно много офицеров запаса, которые служили в разных родах войск, хорошо знают проблемы в военной сфере и даже, если нет срочной необходимости в принятии закона, то почему бы не создать рабочую группу, собрать экспертов, и не работать на перспективу. Пройдет 2-3 года и в законы, которые мы примем, тоже надо будет вносить изменения, все меняется стремительно», – добавил Завитневич.