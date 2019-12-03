На Донбассе из окна выпал маленький ребенок: Малыша эвакуировали в Днепр (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Минувшей ночью ребенка военным вертолетом доставили на лечение в Днепр. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Известно, что в аэропорту Днепра борт с ребенком, которого зовут Давид, приземлился в два часа ночи. Состояние малыша крайне тяжелое – ушиб головного мозга, ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза. Сейчас за его жизнь борются врачи областной детской больницы. С Давидом в Днепр прилетела и его мама.

Татьяна Губа отметила, что ребенка эвакуировали, несмотря на сложные погодные условия. Мальчика сопровождала военный анестезиолог из ООС.