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На Донбассе из окна выпал маленький ребенок: Малыша эвакуировали в Днепр (Фото)

03.12.19 11:04
Фото: Facebook Татьяны Губа
Фото: Facebook Татьяны Губа

В Бахмуте (Донецкая обл.) из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик. Минувшей ночью ребенка военным вертолетом доставили на лечение в Днепр. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Известно, что в аэропорту Днепра борт с ребенком, которого зовут Давид, приземлился в два часа ночи. Состояние малыша крайне тяжелое – ушиб головного мозга, ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза. Сейчас за его жизнь борются врачи областной детской больницы. С Давидом в Днепр прилетела и его мама.

Татьяна Губа отметила, что ребенка эвакуировали, несмотря на сложные погодные условия. Мальчика сопровождала военный анестезиолог из ООС.

Фото: Facebook Татьяны Губа

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