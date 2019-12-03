За сутки на Донетчине саперы ГСЧС изъяли 36 боеприпасов

На Донетчине за минувшие сутки пиротехники изъяли и уничтожили 36 боеприпасов. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области

«2 декабря работы по разминированию проводились в Славянском, Ясиноватском, Волновахском, Бахмутском районах. В течение суток пиротехники ГСЧС обследовали территорию 2,34 га и обнаружили 36 взрывоопасных предметов. Все боеприпасы были уничтожены в специально отведенном месте», – сообщили в ГСЧС.