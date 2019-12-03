Новые украинские правила пересечения КПВВ не были известны в «Л-ДНР», – правозащитница

В Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко.

В частности, новшества касаются пересечения линии разграничения детьми в возрасте от 14 лет до 16 лет только при наличии паспорта Украины или заграничного паспорта Украины. Из-за этого дети без таких документов не могут выехать из «Л-ДНР».

«Многие родители таких детей не были проинформированы о таких изменениях. Также Государственная пограничная служба и другие причастные органы не провели информационную кампанию, чтобы подготовить население к наступающим изменениям», – отметила правозащитница.

«Все кричащие события касаются только детей, все остальные события, если они будут (в связи с новыми правилами, – прим. ред.), будут выявлены впоследствии. Большинство проблем связаны с тем, что изменения не были своевременно донесены населению, но не было этой возможности, потому что опубликование было в очень сжатые сроки», – продолжила Пецко.

По ее словам, информацию для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса можно было донести разными способами. «Но даже правозащитные организации и общественные организации не имели возможности ознакомиться с изменениями, потому что на сайте Верховной Рады Постановление №815 обновилось через день после того, как стало действующим. На сайте Кабинета министров Украины изменения были отображены около 19:00 27 ноября – за несколько часов до вступления в силу», – отметила представитель БФ «Право на защиту» Ирина Пецко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»