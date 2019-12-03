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В Мариуполе разыскивают подростка (Фото)

03.12.19 12:11

Правоохранители Мариуполя разыскивают мальчика 2007 года рождения, который сбежал из детского центра. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«2 декабря из детского центра в Мариуполе убежал Павленко Дмитрий Юрьевич, 2007 года рождения», – сообщили в полиции.

Дмитрий Павленко / Фото: Центральный отдел полиции Донецкой области

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 140-145 см, волосы русые, глаза темные, худощавого телосложения.

Был одет: синяя куртка, черные джинсы.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня просим сообщить об этом по телефонам: +380971318770, +380686067810», – обратились в пресс-службе.

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