В Мариуполе разыскивают подростка (Фото)

Правоохранители Мариуполя разыскивают мальчика 2007 года рождения, который сбежал из детского центра. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«2 декабря из детского центра в Мариуполе убежал Павленко Дмитрий Юрьевич, 2007 года рождения», – сообщили в полиции.

Дмитрий Павленко / Фото: Центральный отдел полиции Донецкой области

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 140-145 см, волосы русые, глаза темные, худощавого телосложения.

Был одет: синяя куртка, черные джинсы.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня просим сообщить об этом по телефонам: +380971318770, +380686067810», – обратились в пресс-службе.