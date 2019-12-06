На работе будет прогул: Жители Луганска рассказали о трудностях с оформлением больничных

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди с «республиканской», но не луганской, пропиской сталкиваются с проблемами во время оформления больничных. Об этом люди сообщают в соцсетях.

«Живу в Луганске, но прописана в Стаханове (после переименования – Кадиевка, – ред.). Две недели назад меня прооперировали в одной из больниц Луганска, и отправили на амбулаторное лечение. Однако приехать в Стаханов я не могу, доктор запретил пока ходить. В поликлинике по месту фактического проживания (Луганская поликлиника №11) мне отказали, направили в ЖЭК за справками, для чего я должна обойти всех соседей и отвести их в ЖЭК», – рассказывает Алевтина.

Женщина пишет о том, что если больничный ей не продлят, то на работе будет прогул. «Поликлиника в лице начмеда отказала в грубой форме, то, что я не могу ходить, назвали моими проблемами и отослали к министру здравоохранения ЛНР. Я живу в ЛНР, работаю в Луганске в госучреждении, и мне отказано в больничном листе на основании прописки в другом городе нашей же республики», – сообщает Алевтина.

Иные жители Луганска делятся своим опытом, и в целом негативно отзываются о работе данной поликлиники:

Александр: «11-я больница и до войны была помойкой»;

Ирина: «Почему-то не удивлена, что негативные отзывы именно об этой поликлинике. Да, им там далеко *все равно* на людей»;

Юлия: «Областная больница примет только по конкретному направлению, а 11-я – это, конечно, нечто. Мы там наблюдаемся как раз по справке, так был момент, когда пришла, а меня, мягко говоря, послали, просто потому, что справка о временном проживании действительна год, а на ту дату до конца срока оставалось около недели. Мне ответили, а смысл вас брать, все равно долечить не успеем».

Есть и те люди, которые говорят о том, что лечиться можно по месту работы. «Вы имеете право лечиться в поликлинике по месту своей работы! Даже становиться на учет по беременности тоже по месту работы, а не по месту жительства. Возьмите справку с места работы и сходите на прием к министру, если не понимают по-хорошему», – пишет Дарья.

Также местные жители рассказывают о том, что иногородние должны оплатить «пожертвование». «А эта забавная ситуация, когда иногородним, но прописанным в республике, чтобы получить больничное обслуживание, нужно оплатить в кассе "пожертвование". А если платишь меньше 100 руб. (37 грн по местному курсу на 6.12.2019 – ред.), то "ну, вы же понимаете, что это всего один раз больничный закрыть"», – рассказывает Евгения.