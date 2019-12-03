Новый договор и гарантии: На чем намерен настаивать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, настаивая на подписании нового документа в сфере международной безопасности, касается юридических гарантий. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Из-за агрессии России в Украине сломалось много чего, не только Будапештский меморандум. И Устав ООН претерпел нарушений, и заключительный Хельсинский акт 1975 года, где было предусмотрено уважение границ государств, и двусторонние договоры между Украиной и Россией также были нарушены. Поэтому речь идет не только о защите Украины, речь о защите намного большего – о защите того порядка, который был установлен в мире после 1945 года», – сказал он.

«На сегодня, единственное, что не было нарушено с того порядка, это Вашингтонский договор о создании НАТО. Безусловно, как записано в Конституции Украины, и то, чего действительно хочет украинский народ, это – чтобы Украина двигалась в сторону Альянса, и чтобы мы получали соответствующие гарантии безопасности, но президент абсолютно актуально ставит вопросы, что уже сейчас есть проблемы, которые нуждаются в решении», – продолжил Кулеба.

По его словам, сигнал президента Украины Владимира Зеленского о необходимости подписания нового соглашения в сфере безопасности, озвученный западным СМИ, говорит о том, что «вопрос давно перезрел». «Речь идет о подписании договора, который действительно создаст юридические гарантии и будет касаться не только Украины, потому что вопрос не только в Украине, и вопрос в целом в ситуации с безопасностью в Европе», – прокомментировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»