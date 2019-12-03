RU
Все новости

В Краматорске выявлен случай кори

03.12.19 20:46

В Краматорске (Донецкая обл.) зафиксирован случай заболевания корью. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила начальник отдела здравоохранения Виктория Мельник во время аппаратного совещания в горсовете.

При этом она отметила, что заболевшая пациентка находится в стационаре. «Чувствует себя удовлетворительно и уже готовится к выписке», – отметила Мельник.

Она также сообщила, что за последнюю неделю в городе зафиксирован рост ОРВИ. «Эпидемиологический порог поднялся на 13,5%, в два раза участились заболевания среди школьников, что в это время года считается в пределах допустимой нормы», – уточнила начальник отдела здравоохранения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк