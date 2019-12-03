В Краматорске выявлен случай кори

В Краматорске (Донецкая обл.) зафиксирован случай заболевания корью. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила начальник отдела здравоохранения Виктория Мельник во время аппаратного совещания в горсовете.

При этом она отметила, что заболевшая пациентка находится в стационаре. «Чувствует себя удовлетворительно и уже готовится к выписке», – отметила Мельник.

Она также сообщила, что за последнюю неделю в городе зафиксирован рост ОРВИ. «Эпидемиологический порог поднялся на 13,5%, в два раза участились заболевания среди школьников, что в это время года считается в пределах допустимой нормы», – уточнила начальник отдела здравоохранения.