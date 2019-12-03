Срок эксплуатации – не менее 100 лет: Как выглядит Сватовский мост после ремонта (Фото)

Следующий этап работ на Сватовском мосту через реку Красная (Луганская обл.) – установление освещения. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сегодня, 3 декабря, передает пресс-служба организации.

Как сообщается, новый Сватовский мост стал главным объектом восстановления дорожной инфраструктуры (искусственные сооружения) в 2019 году. По словам специалистов, хотя ремонт Сватовского моста относится к капитальному ремонту, по факту, говорится о полном восстановлении моста.

«Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области, поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 "Чугуев – Меловое" и объединяет две области – Харьковскую и Луганскую, объединяет районы Луганской области», – говорится в сообщении.

После проведенных работ в октябре текущего года движение транспорта на мосту было восстановлено. 15 октября был положен последний, верхний слой асфальтобетона. Накануне, все лето и осень непрерывно, ежедневно велись работы.

Длина моста составляет 101 метр . Ширину строители «добавили», теперь мост имеет ширину проезжей части – 8 метров и плюс к этому по два тротуара, общая ширина 10 метров . Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области

Цыганский отметил, что на Сватовском мосту используется много новейших технологий.