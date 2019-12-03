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Сбил человека и скрылся: На Донетчине разыскивают участника ДТП

03.12.19 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция Покровска (Донецкая обл.) устанавливает водителя, который скрылся с места совершения ДТП. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела Донецкой области.

«Вчера около 16:30 в с. Гришино по ул. Центральная, возле дома № 149 двигался неустановленный автомобиль, вероятно "Фольксваген Крафтер", который совершил наезд на 39-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован», – рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что после наезда водитель, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия.

«Полицейские обращаются ко всем, кто имеет какую-либо информацию о ДТП обратиться в полицию по телефонам: 102, 050-020-98-46», – обратились в пресс-службе.

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