Новые правила: Что изменилось в пересечении КПВВ на Донбассе с детьми

В старой редакции новых правил были более жесткие требования по пересечению линии разграничения на Донбассе детьми разного возраста. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко.

«В предыдущей редакции Постановления №815 вообще отстутствовало свидетельство о рождении ребенка, его добавили для детей до 14 лет, и в этом моменте – да, это упрощение», – сказала она

«Что касается всех остальных вопросов, мы дальше продолжаем вести переговоры», – сообщила правозащитница.

По ее словам, именно Государственная пограничная служба Украины настаивала на изменениях в правилах пересечения КПВВ на Донбассе касательно детей возрастом от 14 до 16 лет, которые теперь не могут выехать из «Л-ДНР» без паспорта Украины или загранспаспорта. «Они считают,что свидетельство о рождении – это недостаточный документ, который позволит идентифицировать ребенка, и для исключения проблем пересечения границей не тем ребенком, чье имя и фамилия указаны в свидетельстве о рождении, они инициируют более высокие стандарты идентификации, чем они есть в целом по Украине», – прокомментировала Пецко.

«Все должно быть обосновано и иметь причину. На рабочих встречах с представителями Государственной пограничной службы они не раз высказывали такие идеи. В ответ у них спрашивали, почему они считают, что сейчас есть проблема с пересечением границы детьми, не с теми, о которых речь в документах. Если у вас есть ведомости, дайте доступную информацию, чтобы подтвердить обоснованные опасения. Такую информацию не предоставили», – добавила эксперт.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»