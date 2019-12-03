Опрокинулся рейсовый автобус: В ДТП в России пострадали 14 украинцев, – СМИ (Фото)

В РФ на федеральной трассе в Воронежской области сегодня, 3 декабря, опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Воронежской области.

Как сообщается, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, они направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«В ГУ МВД по Воронежской области ранее сообщали, что инцидент произошел на 763-м километре трассы в Богучарском районе Воронежской области в 12:30 (по московскому времени – ред.). Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся на бок. К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и 8 единиц техники», – также сообщает издание.