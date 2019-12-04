На Донетчине морские пехотинцы провели учения (Фото)

В Донецкой области морские пехотинцы провели учения по слаживанию подразделений. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Штормовые береты отрабатывали практическую стрельбу из штатного оружия, стрельбу из вооружения боевых машин пехоты и вождение техники в сложных условиях местности. Тренировки проходили и ночью.

Как сообщил руководитель учений, цель занятий заключалась в получении военнослужащими навыков ведения боя в наступлении и обороне. В частности, военнослужащие учились наблюдать за полем боя, обнаруживать цели, выбирать приоритетные цели, а также совершенствовали свои навыки в стрельбе.

Во время маневров военнослужащие подразделения хорошо справились с «уничтожением» из штатного стрелкового оружия ростовых целей и огневых точек противника. Из вооружения БМП-1 и БМП-2 морские пехотинцы отработали стрельбы по неподвижным целям. Наводчики-операторы справились с довольно сложной задачей и поразили все без исключения мишени.

Ранее сообщалось, что вблизи Мариуполя прошли военные маневры по противодесантной обороне побережья.