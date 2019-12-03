Непогода на Луганщине: В трех городах произошли 10 ДТП (Фото)

Из-за непогоды в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном за полдня произошли 10 ДТП. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«По состоянию на 12:00 патрульными зафиксировано десять ДТП: четыре в Северодонецке, три в Лисичанске и три в Рубежном. Обычно такое количество ДТП происходит за неделю», – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Луганской области

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в Лисичанске восстановлено автомобильное движение в районе Пролетарского моста и Горы Поповой. До сих пор ограничено движение по улице Малиновского, в районе подъема от железнодорожного вокзала.

«Соблюдайте безопасную скорость и будьте внимательны во время маневрирования на дороге. Кроме этого, если вы до сих пор не заменили летние шины на зимние, то уж точно пора!», – призвали в патрульной полиции.