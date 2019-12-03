Двусторонние переговоры Зеленского с Путиным в Париже не исключены, – мнение

Ситуация двусторонних переговоров в Нормандском формате между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Париже на переговорах 9 декабря может возникнуть спонтанно. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается личной встречи с Путиным: саммит 4-х – это формат довольно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, но от нее возможны отступы в случае, если для этого будет необходимость», – сказал он.

«Мы не будем делать в "Нормандии" одной вещи – мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спинами наших союзников из Германии или Франции, а также за спинами украинского народа», – заявил Кулеба.

Он также считает, что у Украины есть шансы продвинуться в переговорах в Нормандском формате об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, которые состоятся 9 декабря.

По его мнению, можно будет считать провалом переговоров, если стороны ни о чем не договорятся. «Если ничего не сдвинется с места и ни о чем не договорятся вообще в принципе, то тогда все стороны сядут в кабинетах и начнут думать, что дальше делать. Это будет серьезное разочарование. Нужен шаг вперед. Я считаю, что сам факт, что эта встреча состоится – это уже шаг к результату, но как пройдет эта встреча, сейчас спрогнозировать очень сложно, потому что за столом будут сидеть гроссмейстеры, это – не аматоры, и не те люди, которые будут идти исключительно по тем тезисам, которые им подготовят специалисты. Соберутся лидеры стран, перед которыми будут стоять очень важные задачи», – подчеркнул вице-премьер-министр Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»