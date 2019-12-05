Донетчина: Стало известно, сколько граждан получают жилищные субсидии и на какую сумму

В Донецкой области с начала 2019 года жилищных субсидий начислено почти на 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, в настоящее время количество получателей субсидии по области составляет 173 тыс. домохозяйств (23,8% от общего количества домохозяйств), из них 17 тыс. семей получают субсидию на сжиженный газ и твердое топливо.

«С октября текущего года правительством изменен механизм финансирования жилищных субсидий а именно – принято решение о передаче функции выплаты жилищной субсидии из центрального уровня на местный. В связи с этим в области проведена широкая информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросу предоставления жилищных субсидий», – говорится в сообщении.

С начала отопительного сезона 2019-2020 года по новым заявлениям для назначения жилищной субсидии обратилось 23,5 тыс. домохозяйств.

Также проведен расчет жилищной субсидии на отопительный сезон тем гражданам, которые получали субсидию в неотапливаемом сезоне. В автоматическом режиме, без обращения граждан, рассчитана субсидия 144,5 тыс. домохозяйств.

По информации ДонОГА, за октябрь текущего года жилищную субсидию в наличной форме получило 103 378 домохозяйств, на общую сумму 70,9 млн грн. В безналичной форме субсидию получило 18 052 домохозяйства на общую сумму 3,5 млн грн.

Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги по области в октябре текущего года составляет 488 грн.

Напомним, в Украине в ноябре 2019 года субсидии на оплату ЖКУ получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составлял почти 1,2 тыс. грн.