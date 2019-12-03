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В больнице прифронтовой Станицы Луганской капитально отремонтировали хирургическое отделение (Фото)

03.12.19 18:15
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

В Станично-Луганской районной больнице после большого капитального ремонта открыто хирургическое отделение. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Средства на ремонт хирургического отделения были выделены из районного бюджета.

Так, был осуществлен капитальный ремонт палат, санузлов, манипуляционных, вспомогательных помещений, установлены новые двери, кровати, прикроватные тумбы, шкафы и многое другое.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

«Следует сказать, что хирургия – одно из важнейших направлений медицины. Наше хирургическое отделение давно нуждалось в ремонте, и вот, наконец-то, он окончился», – отмечается в сообщении.

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