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Война на Донбассе создала новые риски и препятствия для людей с инвалидностью, – Миссия ООН

03.12.19 17:14
Фото: Facebook / Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине
Фото: Facebook / Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Вооруженный конфликт на Донбассе создал новые риски и препятствия для людей с инвалидностью в Украине. Об этом сегодня, 3 декабря, в Международный день людей с инвалидностью заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

«Невозможность бежать от боевых действий. Ранения от обстрелов или взрывоопасных пережитков войны. Пересечение линии соприкосновения. Список можно продолжать», – говорится в сообщении.

«Призываем правительство продолжать прикладывать усилия для установления мира и обеспечить, чтобы реализация новых правил в зоне конфликта упростила жизнь гражданских лиц, в том числе, людей с инвалидностью», – заявили в организации.

Напомним, со следующей недели заработает правительственный call-центр для людей с инвалидностью, где можно будет оставить обращение и получить консультацию.

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