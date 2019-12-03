Переговоры в Нормандском формате: Мнение политолога

Президент Украины Владимир Зеленский точно знает, зачем он едет на переговоры в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря, но есть нюансы, на которые надо обратить внимание. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью «Сегодня».

«Президент Украины неоднократно озвучивал набор задач, которые он намерен решить. Я имею в виду и разведение войск, и обмен пленными, и передачу границы под контроль Украины, и то, что выборы в ОРДЛО должны пройти только после прекращения военных действий и передачи границы под контроль Украины», – отметил Фесенко.

По его словам, идет активная подготовка к переговорам в Нормандском формате со стороны Украины. «И у меня нет сомнений, что украинская сторона приедет туда с целым рядом заготовок – на все возможные случаи. Другое дело, что Путин, конечно, очень сильный игрок, очень сильный противник на переговорах. И здесь нужна необычная тактика», – считает Фесенко.

«Мое ощущение – у Зеленского делают ставку на нестандартность своей переговорной тактики. Хотя, конечно, есть проблемы. Это отсутствие у нашего президента опыта сложных политических переговоров. И главный риск – это ловушки Путина, связанные с деталями, нюансами возможных договоренностей. На них я бы советовал команде Зеленского обратить особое внимание», – добавил политолог.

Эксперт также прокомментировал мнение части украинского общества, что «с Россией ни о чем нельзя договориться»: «Несомненно, существует установка, что Путину нельзя верить. Я не в полной мере разделяю столь категорические утверждения. Верить президенту РФ не стоит, но надо учитывать очевидную заинтересованность Путина в примирении с Западом. Договоренности могут быть. Хотя я испытываю определенную долю скептицизма по отношению к их последующей реализации. Россия пытается договариваться – не столько с нами, конечно, сколько с Западом. А Запад ждет от России определенных уступок. Поэтому какой-то шанс есть».