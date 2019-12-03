«Новотроицкое – сразу на проверку»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Смайл»: «12:37. 12:20 Майорск – авто сразу на проверку, но украинский "ноль" – пешая в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) человек 150. Стоят злые на дороге. Осторожно объезжайте справа. Проехать эти ямы–лужи можно, но очень медленно. На ДНР в Горловку авто штук 20, пеших не видно»;

«Смайл»: «14:00. На 14:00 из Горловки только перед паспортным машин 45. Пеших не было».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Игорь: «10:44. На "Каргилле" пускают по 1 машине, в 6 утра были 80, сейчас 40»;

Николай: «12:36. "Каргилл" в Курахово. Основной почти до моста, льготы нет, пропускают нормально»;

Ольга: «13:39. 14:38 (по местному времени, – ред.), "Каргилл" в Украину, беременных инвалидов нет, основная до 20 машин. Движение живенько».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Светлана: «10:06. Еленовка в Украину. До 100 машин только до полиции. И после машин 30 приблизительно»;

«Unknown»: «10:08. Еленовка в Украину – 65-70 машин до шлагбаума»;

«Unknown»: «10:37. Каждые 30-40 минут протяжка»;

Lusa: «11:10. На таможне в Еленовке нет света»;

Вероника: «12:11. В Еленовке не очень хорошее движение, всего 50 машин. 11:06 (мобильный интернет пропал)»;

Вера: «12:17. Еленовка заработала»;

«Olgs»: «13:00. Новотроицкое – сразу на проверку»;

Владимир: «13:26. На 14:10 мск Еленовка в Волноваху до полиции 35 машин»;

«Olgs»: «13:55. В Еленовке дальше сигаретного киоска. На въезд в Донецк».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.