Служба безопасности Украины разыскивает фигуранта дела об авиакатастрофе МН-17 Владимира Цемаха. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

В частности, на сайте размещена информация о том, что Цемах объявлен в розыск, и опубликовано его фото.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2019 года СБУ в результате спецоперации в «ДНР» задержала члена незаконного вооруженного формирования «республики» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

5 сентября Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России. Теперь Нидерланды направили запрос об его аресте в Российскую Федерацию.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.