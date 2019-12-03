Российский президент и глава Еврокомиссии обсудили встречу в Нормандском формате, – Кремль

Президент России Владимир Путин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили предстоящую встречу в Нормандском формате. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, были обсуждены «вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в Нормандском формате». «В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей», – уверяют в Кремле.

В пресс-службе уточнили, что разговор прошел в телефонном режиме.