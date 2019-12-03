Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 декабря провел перерасчет пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный перерасчет связан с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

Так, по данным ПФУ, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен с 1 564 до 1 638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Как отмечается, пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы ПФУ.

Напомним, последнее повышение прожиточного минимума в Украине в 2019 году состоялось 1 декабря. Общий показатель составляет 2 027 грн.

Как сообщалось ранее, в Украине за 10 месяцев 2019 года назначены 329 тыс. новых пенсий. Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 октября 2019 года составил 3 019,62 грн. Органами ПФУ обеспечено стабильное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров.