Ипотека под 3%: Программа для переселенцев и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж

Программа ипотеки под 3% для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«По оперативной информации, программа вызвала большой ажиотаж. На данный момент заявки подали более 2 тыс. человек», – написал он.

Калинин отметил, что заявки на участие в программе ипотеки под 3% для участников АТО/ООС и ВПЛ принимаются 3 дня. «Заявки можно подать не только в отделении Держмолодьжитло, но и отправить по электронной почте или заполнить онлайн форму. На сайте есть образцы заполнения заявок», – уточнил он.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Сегодня, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начинает действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%».