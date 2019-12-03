Новый порядок пересечения КПВВ не способствует реинтеграции Донбасса, – правозащитница

Новый порядок пересечения КПВВ не способствует реинтеграции Донбасса, поскольку отталкивает людей из неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя ограничения для детей в возрасте от 14 до 16 лет.

«КПВВ, восток и другие территории Украины – это единая Украина. На территории Украины нет требований для идентификации детей другим способом, чем свидетельство о рождении», – сказала она.

«Устанавливая жесткие барьеры и устанавливая на линии разграничения такие же принципы как на внешней границе Украины, мы отдаляем людей друг от друга, а это не способствует реинтеграции, это не способствует восстановлению связей, это не добавляет желания людям, которые находятся по другую сторону [линии разграничения], посещать другие территории Украины и как-то связывать себя с ними», – подчеркнула правозащитница.

Представитель БФ «Право на защиту» отметила, что в старой редакции новых правил были более жесткие требования по пересечению линии разграничения на Донбассе детьми разного возраста, но и новая редакция вспупившего в силу порядка не идеальна.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»