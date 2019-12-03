Мнение: Почему в «ДНР» решили лишить украинский язык статуса «государственного»

В «ДНР» решили лишить украинский язык статуса «государственного» из-за якобы «тесных интеграционных процессов с Россией». По мнению политолога Владимира Воли, таким образом «власти республики» пиарятся на теме будущих Нормандских переговоров в Париже, передает «Слово і Діло».

Как напомнил политолог, ранее «парламент ДНР» заявил о претензиях на территорию всей Донецкой области и принял соответствующий «закон». По его словам, оба заявления создают определенную обманчивую иллюзию ради того, чтобы показать жителям неподконтрольного Донбасса, что у «ЛНР» и «ДНР» якобы есть какая-то перспектива в дальнейшем.

Кроме того, добавил Воля, это торпедирует реализацию Минских договоренностей. «С другой стороны, такими заявлениями они уничтожают даже слабые политические настроения в Европе на ослабление санкций против Российской Федерации. После подобных действий "ДНР" на Западе никто серьезно не решится говорить об ослаблении антироссийских санкций», – отметил эксперт.

Он убежден, что эту ситуацию точно нельзя расценить, как попытку повысить ставки накануне встречи в Париже, поскольку подобная риторика наоборот помогает сторонникам жестких санкций против РФ.

В свою очередь, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий акцентировал внимание на том, что ни одно заявление представителей «Л-ДНР» не делается без согласования с Москвой. Обычно «власти» просто получают приказы о том, что им можно озвучивать, а что нет.

По его мнению, президент России Владимир Путин давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он считал себя загнанным в тупик и не видел никакой альтернативы, кроме предложенного РФ «мирного плана».

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «о государственной границе ДНР». Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев назвал этот «закон» пощечиной от РФ перед встречей в Нормандском формате.