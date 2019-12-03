В «Л-ДНР» пытаются скрыть информацию о поставках российского вооружения

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «администрации республик» продолжают вести дезинформационную компанию для того, чтобы скрыть поставки российского вооружения. Об этом сегодня, 3 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает активную дезинформационную кампанию с целью сокрытия поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российского вооружения и военной техники для нужд 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Гуцуляк.

В частности, по данным ГУР, 1 и 2 декабря ведущие «средства массовой информации» распространили очередной фейк о так называемых «успехах оборонно-промышленного комплекса республик» и принятия на вооружение 1 АК современных комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

«В то же время, упомянутые в пропагандистских материалах образцы военной техники являются ничем иным, как обнаруженными ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российскими средствами РЭБ. Необходимо отметить, что обслуживание указанных образцов комплектуется исключительно из кадровых российских военнослужащих на ротационной основе», – сказал Дмитрий Гуцуляк.