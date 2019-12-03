На неподконтрольной Донетчине НВФ трижды не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпосты

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области за минувшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на трех блокпостах. Об этом сообщается в отчете Миссии за 2 декабря.

«30 ноября на блокпосту примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали наблюдателям в проезде на юг до н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и на запад до н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию"», – сказано в отчете.

Кроме того, в тот же день на блокпосту к западу от Безыменного (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный участник НВФ не позволил патрулю проехать, ссылаясь на «проведение работ по разминированию».

«1 декабря на блокпосту у н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал наблюдателям в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на "проведение работ по разминированию у Саханки и Пикуз"», – говорится в отчете СММ.