На Луганщине 12 населенных пунктов временно останутся без света

Завтра, 4 декабря, жители Станицы Луганской (Луганская обл.) и еще 11 населенных пунктов временно останутся без электроснабжения в связи с регламентными работами. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации со ссылкой на информацию Станично-Луганской РЭС.

«4 декабря 2019 года, с 8:00 до 16:30 часов запланировано прекращение подачи электроэнергии в населенных пунктах: Станица-Луганская, Валуйское, Макарово, Ольховое, Болотенное, Сизое, Пшеничное, Камышное, Паськово, Югановка, Колесниковка, Герасимовка в связи с регламентными работами», – говорится в сообщении.