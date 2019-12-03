В районах разведения у Станицы Луганской и Золотого ОБСЕ видели участников НВФ с повязками СЦКК

На Луганщине в районах разведения у Станицы Луганской и Золотого Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в минувшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, зафиксировала присутствие представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) в нарукавных повязках с надписью «СЦКК». Об этом сообщается в отчете Миссии за 2 декабря.

«30 ноября и 1 декабря на блокпосту вооруженных формирований на южном краю участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК"», – говорится в сообщении.

Также, по информации СММ, 1 декабря за пределами участка разведения в районе Золотого члены патруля Миссии продолжали фиксировать присутствие сотрудников полиции и Национальной гвардии, патрулирующих в районах севернее участка разведения.

В тот же день, осуществляя наблюдение в Первомайске, наблюдатели слышали очередь из стрелкового оружия – ориентировочно за 3-4 км северо-северо-востоку. Приблизительно через 45 минут, осуществляя мониторинг в Золотом-5 (Михайловке), наблюдатели Миссии слышали около 5 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1–2 км к северо-северо-востоку. По их оценке, все указанные случаи огневой активности произошли вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от его края.

«1 декабря на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее пяти членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южным краем вновь построенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения», – сообщили в СММ ОБСЕ.