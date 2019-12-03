На Луганщине будут судить «народного милиционера ЛНР»

На Луганщине будут судить жителя Первомайска за участие в так называемой «народной милиции ЛНР». Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратура Луганской области в порядке специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Первомайска Луганской области по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, поскольку злоумышленник скрывается от органов следствия и суда, в июле 2019 года, ему заочно сообщено о подозрении, а также он объявлен в розыск и начато специальное досудебное расследование.

По версии следствия, гражданин Украины в начале 2015 года поступил в «6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. Платова народной милиции ЛНР» и занял «должность» так называемого «заместителя командира взвода».

Как уточнили в прокуратуре, в подразделении он принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС в районе поселков Новотошковское и Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.).

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а ч. 2 ст. 110 УК Украины – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.