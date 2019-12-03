Снег на Луганщине: На автодорогах области работает более 50 единиц спецтехники

Сегодня, 3 декабря, на автодорогах Луганской области работает более 50 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В связи с ухудшением погодных условий председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай утром поручил соответствующим службам организовать расчистку дорог области от снега. Так, в настоящее время на дорогах государственного значения задействованы 53 единицы снегоуборочной техники, из них 35 – это комбинированные дорожные машины», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сложная ситуация возникла на подъемах к Лисичанску. Из трех единиц снегоуборочной техники работало две. По состоянию на 13:00 по улице Малиновского движение автотранспорта закрыто, по улице Гора Попова движение транспорта осуществляется в реверсном режиме, по улице Первомайская движение восстановлено.

«Заторов на дорогах государственного значения области нет», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном за полдня произошли 10 ДТП. Обычно такое количество ДТП происходит за неделю.