Что должно быть в стратегии реинтеграции Донбасса, – мнение

В стратегии по возвращению неподконтрольных Украине территорий не должно быть условий. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Завитневич в интервью «Интерфакс-Украина».

«Первое и основное, и президент неоднократно об этом говорил – это возврат наших территорий, это деоккупация, без каких-либо условий. Это наша территория, это Украина», – заявил нардеп.

«Второе – восстановление границ и украинского контроля над ними. Это не просто разведение сил, это полное выведение войск, чтобы Российская Федерация и все наемники оттуда ушли. Проведение выборов только по украинским законам и только после того, когда нашей будет граница и когда на той территории не будет никаких военных формирований. И эту всю надстройку, чтобы убрали, так называемые "ДНР", "ЛНР"», – добавил Завитневич.

Он также сообщил, что наработок нового законопроекта «Об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», действие которого заканчивается 31 декабря пока нет: «Пока нас не привлекают. Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го декабря уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем».