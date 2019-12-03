Избил до смерти: 18-летнего жителя Мелового приговорили к 8 годам тюрьмы

На Луганщине к 8 годам лишения свободы суд приговорил молодого человека, который до смерти избил своего односельчанина. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Меловским отделом Старобельской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2018 года 18-летний студент, находясь в нетрезвом состоянии, дерзко избил своего односельчанина в Меловом. Он нанес мужчине многочисленные удары по голове, лицу и туловищу. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшего наступила от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором Меловского районного суда обвиняемый был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Уточняется, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня оглашения приговора.