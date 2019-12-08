Донетчина: Как выживают прифронтовые Павлополь и Орловское (Фото)

Жителей прифронтовых Павлополя и Орловского (Донецкая обл.) больше всего волнуют проблемы, которые могли бы волновать жителей любого другого небольшого города или села в Украине: отсутствие газа, трудоустройства, «оторванность» от инфраструктуры и забытые пожилые люди, которые уже ничего хорошего ни от кого не ждут.

Раньше в Павлополе была ферма, своя школа и детский сад. Село газифицировано. По словам местных жителей, даже во время сильных обстрелов газ был. Но с этого лета подача газа прекратилась. И если летом это не сильно сказывалось на повседневной жизни, то в конце ноября – в декабре, в домах павлопольцев стоит дикий холод. Особенно это сказывается на пенсионерах, которые экономят электричество и обогреваются «дуйчиками» исключительно по большим праздникам.

Вероятность встретить на улице людей в «гражданке» чрезвычайно мала. Местные собираются группами в центре, в основном, когда приезжают машины с гуманитарной помощью.

Чтобы попасть в соседнее Орловское, нужно перебраться через мост. Раньше два села, а также Чермалык, соединял другой мост, который взорвали еще в 2014 году. Сейчас в той стороне можно увидеть только обломки и домашний скот на пастбище.

В Орловском ситуация с пенсионерами еще хуже. Чем отапливать дома, при нынешних ценах и пенсиях, они не знают. К тому же, почти все работоспособное население выехало, остались, в основном, пожилые люди или люди с инвалидностью, которые с трудом могут сами себя обслуживать.

Таким людям оказывают помощь благотворительные организации.

Фото: «Від себе»

Источник: «Від себе»