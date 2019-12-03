Очередные жертвы аферистов: Двое жителей Донетчины лишились 24 тыс. грн

На Донетчине полиция разыскивает мошенников, которые обманули двух жителей Белозерского. Женщина потеряла 20 тыс. грн, пытаясь «разблокировать банковский счет», а мужчина лишился 4 тыс. грн, при попытке купить шины по объявлению в интернете. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, 61-летняя жительница Белозерского, рассказала правоохранителям, что ей позвонил незнакомец и представился работником банка. Собеседник сообщил, что ее счет заблокирован и для восстановления доступа к нему надо выполнить определенные операции. Женщина послушно действовала по указаниям незнакомца и в результате потеряла 20 тыс. грн.

В ловушку мошенников попал еще один житель Белозерского, лишившись около 4 тыс. грн. Найдя в интернете объявления о продаже шин, 31-летний мужчина позвонил по указанному номеру, согласовал детали заказа и оплатил товар. Срок доставки истек, а заказ покупатель так и не получил. Все попытки связаться с продавцом оказались напрасными. Мужчина понял, что попал в ловушку аферистов и обратился к правоохранителям.

«В полиции по обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и устанавливают личности аферистов», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители в очередной раз напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность. «Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомцам информацию, дающую доступ к вашим банковским счетам. А покупая товар через Всемирную сеть, обращайтесь в проверенные интернет-магазины, и тем более избегайте предоплаты за свою покупку. Передавать продавцу деньги стоит только из рук в руки и только тогда, когда вы осмотрели товар и убедились в его исправности», – подчеркивается в сообщении.