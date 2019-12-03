На Донетчине на пешеходном переходе сбили женщину

В Волновахе (Донецкая обл.) легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 59-летнюю жительницу Волновахского района. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 2 декабря около 17:25.

«Предварительно установлено, что 39-летний водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и совершил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения. Она доставлена в больницу», – рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).