RU
Все новости

На Донетчине на пешеходном переходе сбили женщину

03.12.19 15:49
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Волновахе (Донецкая обл.) легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 59-летнюю жительницу Волновахского района. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 2 декабря около 17:25.

«Предварительно установлено, что 39-летний водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и совершил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения. Она доставлена в больницу», – рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк