Минские соглашения и компромиссы: Мнение политолога

Минские соглашения – это уже достигнутый компромисс, который предполагает уступки с обеих сторон. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью «Сегодня».

«Минские соглашения – это отражение классической логики прекращения подобных конфликтов. Что касается вопроса "в нашу пользу", "не в нашу пользу" – это все очень субъективно. Да, там есть несколько пунктов, где мы явно проиграли. Назову один: Петр Алексеевич (Порошенко, – прим. ред.) и украинские переговорщики в 2015 году согласились на то, что контроль над границей в зоне конфликта будет передаваться украинской стороне только после выборов в этом регионе», – отметил Фесенко.

«С другой стороны, в Минских соглашениях нет ни одного упоминания о так называемых "ДНР" и "ЛНР", только ОРДЛО*, говорится о ликвидации незаконных вооруженных формирований. Это были уступки с российской стороны. Так что это все-таки был компромисс, хотя и очень неоднозначный. Думать, что Минские соглашения могли бы отвечать только нашим интересам, – это крайне наивно», – считает политолог.

Эксперт считает, что без подписания Минских соглашений ситуация могла бы быть намного хуже: «Наконец, надо понимать, что при полном отсутствии мирного соглашения мог быть еще худший вариант – большая война и потеря гораздо большей территории... Критикуя сегодня "Минск", многие забывают об этом».

Владимир Фесенко также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский точно знает, зачем он едет на переговоры в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря, но есть нюансы, на которые надо обратить внимание.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей