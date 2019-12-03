С начала года на блокпостах у Славянска пресекли более 300 преступлений

С начала года на пунктах проверки у Славянска правоохранители пресекли более 300 преступлений. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на блокпостах Славянского района, действующих в составе ООС, 31 раз изымали оружие и боеприпасы, у 30 граждан обнаружили наркотические вещества, задержали 32 разыскиваемых преступника и обнаружили 42 иностранца, находившихся на территории Украины незаконно.

«За 11 месяцев через систему стопконтроля прошли более 340 тыс. транспорта и 400 тыс. человек. Каждый из тех, кто пересекал блокпост, тщательно проверялся, чтобы исключить факты перевозки запрещенных предметов и веществ. Благодаря работе полицейских в территориальные подразделения доставлены 32 разыскиваемых злоумышленника, 90 человек, которые, согласно имеющимся базам данных, поддерживают связь с НВФ», – рассказали в полиции.

Также выявлены 42 иностранца, которые находятся на украинской территории без надлежащих документов. Изъяты 24 мобильных терминала, которые числятся в розыске. Кроме этого выявлен 31 факт подделки документов, 7 случаев перевозки груза без соответствующей документации и 3 разыскиваемых автомобиля.