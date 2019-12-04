С депозитов жителей Луганщины уплатили 14 миллионов налогов

Банки Луганской области уплатили налогов с депозитных процентов 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГПС) в Луганской области.

«Финансовые учреждения Луганщины за 9 месяцев 2019 года заплатили 14 млн грн из процентов своих вкладчиков», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшие суммы направили в государственный бюджет субъекты хозяйствования Северодонецка.

В ГУ ГПС Луганщины напомнили, что банковские учреждения, кредитные союзы и другие финансовые организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины платят с процентов депозитных вкладов налог на доходы физических лиц. Ставка составляет 18%. При этом при начислении платежа информация о суммах банковского счета, сберегательного сертификата или вклада члена кредитного союза, начисленные проценты, а также сведения о вкладчиках остаются конфиденциальными.