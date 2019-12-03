В Украине 50 тысяч переселенцев имеют инвалидность, – УВКБ ООН

В Украине более 2,6 миллиона людей с инвалидностью, в том числе 50 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 3 декабря, в Международный день людей с инвалидностью сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что миллиард человек, или 15% населения планеты, имеют определенную форму инвалидности. 80% из них проживают в развивающихся странах.

«УВКБ ООН признает стойкость и силу вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате конфликта в Украине, которые продолжают играть активную роль в продвижении прав людей с инвалидностью. УВКБ ООН поддерживает реализацию мирных проектов сосуществования для реагирования на насущные потребности людей с инвалидностью, такие как создание общественных центров на востоке Украины, поддержка развития потенциала громад ВПЛ с ограниченными возможностями, обращая особое внимание на наиболее уязвимых категорий», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что вооруженный конфликт на Донбассе создал новые риски и препятствия для людей с инвалидностью в Украине.

Напомним, в Украине почти 48 тысяч ВПЛ, пострадавших на производстве, и членов их семей на протяжении января-октября получили страховые выплаты от Фонда социального страхования.