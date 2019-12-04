ВНО, учеба в вузе и проживание в общежитии: Абитуриентам из Донбасса оплатят за них обучение

Благотворительный фонд «Будущее в единстве» («Майбутнє у єдності») оплатит абитуриентам из неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам, подготовительные курсы к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), обучение в вузе и проживание в общежитии. Деньги на это выделили частные предприниматели со всей Украины.

По словам представителя благотворительного фонда Юлии Сидорчук, заявки на бесплатные курсы подготовки к ВНО будут принимать до 15 декабря.

«Сейчас уже отобраны 44 человека, которым будет оказана помощь в оплате на такие курсы. Это распространяется на лиц, которые сейчас находятся на оккупированной территории, и тех, кто является переселенцами», – сказала она.

Кроме подготовки к ВНО, благотворители оплачивают обучение в вузе и проживание в общежитии. «В этом году уже отобраны 17 человек, которым уже оказывается помощь. За них оплачено обучение за первый семестр – это около 177 тыс. грн. Скоро будем за второй семестр платить. Две недели назад мы уже были на востоке, посетили 7 образовательных учреждений в Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, и отобрали еще 3 человека, которым также фонд будет оплачивать обучение», – сообщила представитель БФ «Будущее в единстве».

«Мы готовы заплатить за общежитие студентам, которые обучаются и на бюджете, и на контрактной форме обучения. Эта благотворительная помощь будет предоставляться тем, кто относится к категории социально незащищенных лиц, это или дети-полусироты, или сироты, или дети из семей инвалидов, дети-инвалиды», – проинформировала Сидорчук.

Подать заявку все желающие могут на сайте БФ «Будущее в единстве».

«Если ребенок мотивирован, ему нужно заполнить аппликационную форму, где несколько вопросов которые касаются и того, какую последнюю книгу прочитал, хобби, информация о себе. Это около 15 вопросов. И написать эссе не тему: "Что я могу сделать для Украины, громады, города, где я проживал или проживаю, получив желанное образование"», – отметила координатор программы фонда.

По ее словам, через неделю начнется еще один отбор благотворительного фонда – на обучение в Зимней школе. «Это 4-5 дней работы выездной школы, которая поможет детям получить какие-то навыки, чему-то научиться. Это тренинги, семинары, какие-то интересные занятия для развития. Пусть дети, старшеклассники и студенты следят за деятельностью нашего фонда», – проинформировала Сидорчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»