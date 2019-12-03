Пристайко ввел термин RUxit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что главным ожиданием Украины от «Нормандского саммита» является уход России и незаконных вооруженных формирований с территории страны. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

«Наше главное ожидание от саммита в нормандском формате и любых других форматов – это то, что я называю RUxit, – мы хотим, чтобы Россия и российские войска покинули Украину», – написал он.

Напомним, что Украина, Россия, Германия и Франция 9 декабря соберутся в Париже, чтобы еще раз обсудить конфликт на Донбассе.