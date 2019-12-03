В Украине возобновили финансирование выплат больничных

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал выплату пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом сегодня, 3 деквбря, сообщает пресс-служба ФССУ на своей странице в Facebook.

«Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы, на выплату больничных направлено 538,9 млн грн, пособий по беременности и родам – ​​241 млн грн и пособий на погребение – 2,3 млн грн.

Также сообщается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

В Фонде напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины № 957 от 27 ноября 2019 года внесены изменения в бюджет Фонда на этот год. В частности, расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг увеличен на 1,37 млрд грн.

Как ранее сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине задолженность по оплате больничных для работников составляет уже более 1 млрд грн.