Трое жителей Луганщины переправляли нелегалов из РФ через госграницу Украины

На Луганщине трем участникам организованной преступной группировки (ОПГ) сообщено о подозрении в организации незаконной переправки нелегалов из Российской Федерации через госграницу Украины. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, трех жителей Луганской области подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой).

Как установило следствие, создал и возглавил ОПГ житель Сватовского района, его сообщники – жители Троицкого района. За деньги злоумышленники занимались поиском нелегалов, которые хотели незаконно пересечь российско-украинскую границу, организацией непосредственного пересечения границы вне установленных пунктов пропуска, маршрутов передвижения и пребывания в пограничной зоне.

Уточняется, что деятельность ОПГ была разоблачена 3 июля 2019 года при переправке 4 граждан Республики Шри-Ланка из РФ на территорию Украины.

«В настоящее время один фигурант объявлен в розыск. К организатору применена мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного участника преступной группировки направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.