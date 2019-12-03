Новая «поправка Геруса» не закроет импорт электроэнергии из России, – эксперт

Новая «поправка Геруса» оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед», что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, сообщает «Обозреватель».

«В пятницу на комитете мы заставили его (Геруса, – ред.) отречься от своей же диверсии и предусмотреть в проекте закона № 2233 правку, отменяющую "правку Геруса". Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок на сутки вперед. А это значит, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину. В объемах, которые способны остановить треть нашей генерации», – написал Кучеренко.

Он отметил, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украину по демпинговым ценам, значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными, и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

«Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Обратите внимание, россияне продают собственному населению на 40 процентов дороже, чем нам, а белорусы почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Сегодня они сбили цену у нас на рынке до минимума... Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Если не удастся завтра в Раде добиться полного прекращения импорта из неевропейских стран, то нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся к одному – убить нашу украинскую энергетическую и угольную промышленность», – написал Кучеренко.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.