Соцзащита и доступ: Зеленский подписал указ по вопросам лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день людей с инвалидностью подписал указ «О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью». Глава государства подписал документ в ходе встречи с представителями гражданского общества, которые занимаются правами лиц с инвалидностью, сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, это первый документ, полностью посвященный вопросам людей с инвалидностью. «Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшения их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, – к транспортной инфраструктуре», – констатировал президент.

По его словам, важно, чтобы подписанный указ действительно работал, особенно в части доступности инфраструктурных объектов, учреждений, транспорта.

Глава государства выразил убеждение, что сегодняшняя встреча – не последняя. Он отметил, что сегодня власть пытается менять законодательство быстро. «Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должно учитывать потребности людей с инвалидностью. И это правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что вскоре исполняется 10 лет с тех пор, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью и приняла на себя обязательство обеспечивать полноценную жизнь людей с инвалидностью во всех сферах. «Эта конвенция является нашей дорожной картой, и мы обязательно будем следовать ей», – заверил присутствующих глава государства.

Уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич поблагодарил Владимира Зеленского за работу над документом и назвал подписание этого указа очень важным.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, актуальных для людей с инвалидностью, в том числе вопросы доступности учреждений здравоохранения. Представители гражданского общества обратили внимание Президента на необходимость обустройства и обеспечения доступности больниц и других медицинских учреждений при реализации реформы здравоохранения.

Также участники встречи отметили, что военнослужащие, которые имеют третью группу инвалидности, лишены возможности лечиться в учреждениях Министерства обороны. Кроме того, был сделан акцент на необходимости государственной программы по эндопротезированию суставов, глаз, обеспечению слуховыми аппаратами, обеспечению лечения онкобольных участников боевых действий.

Владимир Зеленский согласился с необходимостью решения поднятых вопросов и пообещал способствовать этому.

В свою очередь, директор предприятия, на котором работают незрячие, заметил, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготной, нулевой ставки налога на добавленную стоимость по операциям поставки товаров и услуг, которые непосредственно предоставляются предприятиями и общественными организациями лиц с инвалидностью. Он обратился к президенту с просьбой оказать содействие в решении вопроса продления действия льготного налога. Владимир Зеленский отметил, что указ, который он подписал, содержит пункт, касающийся обеспечения продления действия нулевой ставки НДС для таких предприятий.