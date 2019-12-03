Пьяный подросток избил до комы жителя Бахмута

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) подросток жестоко избил местного жителя. Прокуратура требует его арестовать. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что 29 ноября, примерно в 21:15, 16-летний студент-первокурсник одного из колледжей Бахмута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил своему приятелю совершить нападение на прохожего, который только что вышел из магазина. «Догнав 36-летнего мужчину, злоумышленник нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, в результате чего пострадавший попал в Областную клиническую травматологическую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и несколькими переломами черепа», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время состояние мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое. Он находится в коме.

Подростку сообщено о подозрении.

«Артемовской местной прокуратурой готовится апелляционная жалоба на постановление Артемовского горрайонного суда Донецкой области об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста несовершеннолетнему злоумышленнику, который вызвал тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины) местному жителю», – добавили в пресс-службе.

Как отмечается, в апелляционной жалобе прокуратура будет настаивать на взятии его под стражу.

Досудебное расследование продолжается.