Задержанным за убийство 3-летнего сына экс-заммэра Донецка объявлено о подозрении

Двум злоумышленникам, которых задержали по подозрению в убийстве ребенка экс-заммэра Донецка, а ныне – депутата Киевского областного совета, грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Досудебное расследование в уголовном деле продолжается.

В сообщении также сказано, что вчера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве 3-летнего ребенка, что произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовская. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. Сегодня в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения.