На Донетчине автобус с детьми застрял на дороге (Фото)

Сегодня, 3 декабря, в Донецкой области спасатели помогли водителю автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Так, в 16:02 в Службу спасения поступило сообщение о необходимой помощи спасателей водителю автобуса, перевозившего детей на автодороге Очеретино – Авдеевка. На место происшествия выехали дежурные отделения 15 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель автобуса, двигаясь по дороге в Авдеевку, попал на скользкий участок проселочной дороги и не смог самостоятельно выехать. В автобусе находилось 22 ребенка (возраст от 4 до 16 лет) и 5 ​​сопровождающих лиц. Дети были доставлены в Авдеевку на попутном городском транспорте», – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС откопали колеса автобуса из грязи и с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль на прочищенный участок дороги.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления были привлечены 1 единица техники и 6 человек личного состава.